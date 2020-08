Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mauvaise nouvelle pour Villas-Boas pour cette piste offensive !

Publié le 12 août 2020 à 20h45 par H.G.

Alors que l’Olympique de Marseille est en quête d’un nouvel attaquant destiné à être la doublure de Dario Benedetto, le club phocéen aurait coché le nom de José Juan Macías dans cette optique. Cependant, il se pourrait que cette piste soit d’ores et déjà à oublier pour l’écurie entrainée par André Villas-Boas.

« On va continuer. Mais on a besoin de trouver un remplaçant à Dario (Benedetto). Normalement, ce qui a été communiqué, c'est que ça va obliger des ventes donc on attend ce moment-là. On n'a pas encore d'offres. De toute façon, on continue comme ça. C'était déjà ça l'année dernière mais c'est ça la position (...) Il manque une option à Dario et une à Amavi. On cherche sur le mercato, mais peut-être qu'il y aura des prêts ou des joueurs sans contrat si on ne vend pas », a expliqué André Villas-Boas en conférence de presse dimanche soir après la victoire de l’OM 1-0 contre Nîmes. L’entraîneur du club phocéen a ainsi annoncé que l'écurie marseillaise était en quête d’un attaquant capable de suppléer Dario Benedetto, qui s’est justement blessé au genou lors de cette rencontre. Dans cette optique, le nom de José Juan Macías a été annoncé comme l’une des cibles de l’OM. Cependant, à en croire les dernières informations venues d’Espagne, la piste menant à l’attaquant des Chivas de Guadalajara pourrait d’ores et déjà être à oublier…

José Juan Macías prêt à rejoindre la Real Sociedad ?