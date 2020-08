Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce signe fort sur le dossier Cristiano Ronaldo

Publié le 13 août 2020 à 15h45 par T.M.

La Gazzetta Dello Sport a apporté un élément qui pourrait s’avérer décisif dans le dossier Cristiano Ronaldo. Analyse.

Dans son édition du jour, la Gazzetta Dello Sport a livré une information lourde de conséquences sur le dossier Cristiano Ronaldo. En effet, selon le quotidien sportif italien, la Juventus Turin serait disposée à lâcher Paulo Dybala en cas de proposition XXL.

Si la Juve met Dybala en vente…