 Mercato - Barcelone : Vers une concurrence Barça-PSG sur Allegri-Pochettino ?

Va-t-on s’orienter vers un duel XXL sur le marché des entraîneurs ? Analyse.

Dans sa rubrique Ask Guillem , Guillem Balague, le journaliste de Sport de la BBC, spécialiste du FC Barcelone, a annoncé que Quique Setien serait probablement débarqué au terme de la saison, après la Ligue des champions, à moins bien sûr qu’il parvienne à emporter le trophée européen.

Paris et Barcelone incertains…

Aujourd’hui, compte tenu des grands entraîneurs sur le marché, à savoir Massimiliano Allegri et Mauricio Pochettino, et des grands clubs susceptibles de chercher un coach, à savoir Barcelone et le PSG, on pourrait rapidement s’orienter vers un duel entre les deux clubs sur ces deux gros dossiers d’entraîneur. Cette hypothèse pourrait rapidement devenir très concrète, même si la victoire du PSG contre l’Atalanta Bergame en quart de finale de C1 allège indéniablement la pression autour de Thomas Tuchel.