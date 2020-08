Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La suite du recrutement va être compliquée pour Villas-Boas !

Publié le 13 août 2020 à 4h15 par T.M.

André Villas-Boas souhaite encore recruter à l’OM, mais le Portugais a reconnu qu’il faut d’abord vendre. Or, il semblerait qu’au rayon des départs, cela soit très calme.

Après Pape Gueye et Leonardo Balerdi, André Villas-Boas attend encore de nouveaux joueurs à l’OM. Le Portugais a notamment confié son envie d’attirer un nouveau au poste d’arrière gauche et d’avant-centre afin d’épauler Jordan Amavi et Dario Benedetto. Toutefois, l’entraîneur phocéen doit aussi faire avec les contraintes financières du club. Il a ainsi reconnu qu’avant d’envisager de recruter un joueur, il faudra faire rentrer de l’argent et vendre certains éléments. Une opération dégraissage qui serait pas aussi simple que cela.

« Il devrait y avoir un recrutement, mais pour ça il faut vendre »