Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le coronavirus a chamboulé l’avenir d’Alphonse Areola

Publié le 13 août 2020 à 3h45 par T.M.

Le coronavirus a chamboulé les plans de tous les clubs européens cet été. De quoi impacter l’avenir de nombreux joueurs et c’est ce qui serait arrivé à Alphonse Areola.

A 27 ans, Alphonse Areola est encore et toujours un joueur du PSG. D’ailleurs, l’international français va prochainement retrouver le club de la capitale après un an passé en prêt au Real Madrid. En effet, ce mardi, la Casa Blanca a annoncé la fin de l’aventure d’Areola, qui ne restera donc pas au sein de l’effectif de Zinedine Zidane. C’est d’ailleurs Andriy Lunin qui va récupérer le poste de numéro 2 derrière Thibaut Courtois. Pour ce qui est d’Alphonse Areola, il ne devrait pas rester longtemps au PSG. Alors qu’un transfert vers l’Angleterre est annoncé, son avenir aurait tout aussi bien pu s’écrire au Real Madrid.

Sans le coronavirus…