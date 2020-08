Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une nouvelle approche inattendue pour la vente de l’OM !

Publié le 13 août 2020 à 3h30 par A.M.

Alors que le projet incarné par Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal prend du plomb dans l'aile, Antero Henrique, accompagné par un fonds d'investissement brésilien, est à l'affût.

Depuis plusieurs semaines, la vente de l'Olympique de Marseille fait grandement parler. Et pour cause, Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal sont à l'origine d'un projet de rachat du club phocéen avec plusieurs fonds d'investissement venus du Moyen-Orient. Toutefois, après avoir occupé l'espace médiatique pendant plusieurs jours, les deux hommes se font beaucoup plus discret ces dernières heures, Frank McCourt continuant de marteler son souhait de conserver l'OM.

Antero Henrique dans le coup pour le rachat de l'OM ?

Le projet de Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal a donc pris du plomb dans l'aile ce qui laisse entrevoir une ouverture à d'autres projets. Et cela tombe bien puisque comme révélé en exclusivité par le10sport.com, un investisseur brésilien se tient à l'affût dans le cas où Frank McCourt ouvrait la porte à une vente. Dans ce projet, Antero Henrique pourrait également débarquer afin d'occuper le poste de directeur sportif de l'OM. Autrement dit, la vente de l'Olympique de Marseille n'a pas fini de faire parler.