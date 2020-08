Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quand le projet de Boudjellal et d’Ajroudi est comparé à celui… de Kachkar

Publié le 11 août 2020 à 4h15 par T.M.

Pour son projet de rachat de l’OM, Mohamed Ayachi Ajroudi voyait les choses en grand. De quoi éveiller les interrogations de certains et notamment Lionel Maltese, économiste du sport.

Ces dernières semaines, Mohamed Ayachi Ajroudi n’a pas caché ses ambitions démentielles s’il venait à racheter l’OM. L’homme d’affaires franco-tunisien a notamment évoqué les noms de Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo ou encore Bernard Tapie. De quoi mettre plein d’étoiles dans les yeux des supporters, mais aussi susciter l’interrogation de beaucoup d’observateurs. C’est notamment le cas de Lionel Maltese. D’ailleurs, pour 20 Minutes , il a dit ce qu’il pensait de ce projet, n’hésitant pas à le comparer à un ancien flop du côté de la Canebière : Jack Kachkar.

« C’était un peu de l’affabulation »