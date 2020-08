Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo décidera d’un départ après la Ligue des Champions !

Publié le 11 août 2020 à 4h00 par T.M.

Arrivé l’été dernier au PSG, Marcin Bulka pourrait bien être prêté cet été afin de lui permettre d’engranger du temps de jeu. Toutefois, tout devrait être acté après la Ligue des Champions.

Actuellement, le PSG ne pense qu’à une chose : la Ligue des Champions. Au Portugal pour disputer le Final 8, les hommes de Thomas Tuchel vont commencer la fin de leur campagne européenne avec un quart de finale contre l’Atalanta. Tout le monde est donc concentré sur cet objectif, de quoi remettre alors à plus tard tous les autres dossiers. Cela vaudrait également pour le mercato. Ce n’est qu’après la Ligue des Champions que Leonardo devrait remettre un coup d’accélérateur pour le recrutement. Et cela serait aussi similaire en ce qui concerne les départs au sein de l’effectif de Thomas Tuchel.

« Nous prenons notre temps »