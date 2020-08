Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un coup de tonnerre toujours possible pour l’avenir de Villas-Boas ?

Publié le 13 août 2020 à 2h30 par A.M.

Bien qu'il ait décidé de poursuivre l'aventure sur le banc de l'OM, André Villas-Boas pourrait toujours quitter le club phocéen comme le craint Dominique Séverac.

En mai dernier, l'avenir d'André Villas-Boas semblait s'inscrire loin de l'Olympique de Marseille. Un an après son arrivée, le Portugais aurait pu partir dans la foulée d'Andoni Zubizarreta. L'ancien entraîneur de Chelsea était très proche du Basque et n'a jamais caché qu'il liait son avenir à celui de son directeur sportif. Par conséquent, le départ d'André Villas-Boas ne faisait aucun doute. Mais contre toute attente, il a décidé de rester. Malgré tout, pour Dominique Séverac, rien n'est encore acté.

«Si le 5 octobre, son équipe n'est pas compétitive...»