Mercato - OM : Des gros changements à prévoir sur la piste Boga ?

14 août 2020

L’Olympique de Marseille pourrait bien voir la piste Jérémie Boga évoluer en sa faveur, au cours des prochaines semaines.

Il pourrait y avoir du changement en attaque, à l’Olympique de Marseille. Sous contrat jusqu’en juin 2021, Florian Thauvin pourrait en effet plier bagages. TMW a récemment annoncé que l’Atalanta de Gian Piero Gasperini le suivrait de près. Une information d’ailleurs confirmée ce vendredi, par La Gazzetta dello Sport . Pour le remplacer, l’OM pourrait miser sur Jérémie Boga. Selon nos informations, l’ancien de Chelsea plaît beaucoup à l’OM, mais c’est également le cas de l’OL, de l’OGC Nice et du Stade Rennais. Son club de Sassuolo a toutefois toujours écarté l’idée d’un départ cet été et le Napoli semble être un véritable danger dans ce dossier.

Le Napoli aurait lâché Boga et Sassuolo aurait des doutes !