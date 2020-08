Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Danger confirmé pour ce joli coup au Real Madrid !

Publié le 14 août 2020 à 20h45 par La rédaction mis à jour le 14 août 2020 à 20h50

Le PSG suivrait depuis quelque temps Sergio Reguilon, mais doit faire face à une grosse concurrence. L’arrière gauche du Real Madrid attirerait de grands clubs européens grâce à sa saison remarquée au FC Séville où il a été prêté.

Prêté par le Real Madrid, Sergio Reguilon a réussi à se faire une place au FC Séville avec 31 matchs de championnat disputés. De retour au Real cet été, Reguilon ne ferait pourtant pas partie des plans de Zinédine Zidane. Ses performances et sa situation ont donc amené différents clubs à lui faire les yeux doux. Parmi ces clubs tels que Arsenal ou encore Chelsea, on retrouve le PSG. Le latéral gauche serait dans le viseur de Leonardo dans le cadre d'un potentiel départ de Juan Bernat cet été.

Naples également de la partie