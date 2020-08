Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo bientôt distancé dans le dossier Paul Pogba ?

Publié le 14 août 2020 à 18h45 par H.G.

Alors que le PSG ferait partie des clubs intéressés par Paul Pogba, Leonardo pourrait prochainement voir la Juventus mettre un coup d’accélérateur dans le dossier.

Le feuilleton Paul Pogba semble repartir de plus belle. S’il souhaitait quitter Manchester United l’été dernier dans un contexte où Zinedine Zidane souhaitait absolument le recruter, l’international français est finalement resté cette saison chez les Red Devils . Mais un an plus tard, son avenir est toujours autant incertain. En effet, alors que Manchester United devrait lever l’option dans son contrat lui permettant d’être engagé jusqu’en 2022, cela ne signifierait pas qu’il sera toujours dans l’effectif d’Ole Gunnar Solskjær la saison prochaine. Ainsi, la Juventus, le PSG et le Real Madrid, toujours, aimeraient recruter Paul Pogba cet été. Comme nous vous l’avons révélé le 21 mai, des discussions ont déjà eu lieu entre Mino Raiola et les Bianconeri tandis que Paul Pogba est favorable à l’idée de revenir dans le Piémont. Et à en croire les dernières informations venues de l’autre côté des Alpes, celles-ci pourraient prochainement connaître une avancée.

Les discussions entre Manchester United et la Juventus pourraient bientôt s’accélérer !