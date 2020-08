Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est prêt à foncer sur Paul Pogba !

Publié le 14 août 2020 à 11h45 par H.G.

Alors que le PSG est en quête de renforts au milieu de terrain, le club de la capitale serait sur les traces de Paul Pogba et pourrait prochainement se mêler à la bataille pour recruter l’ancien joueur de la Juventus.

Leonardo a une nouvelle fois fait du milieu de terrain l’un de ses secteurs à renforcer en priorité cet été. Dans cette optique, comme le10sport.com vous l’a annoncé, le directeur sportif du PSG a fait de Sergej Milinkovic-Savic sa grande priorité. Mais puisque ce dossier est complexe face aux fortes prétentions de la Lazio et du fait que le joueur soit disposé à disputer la Ligue des Champions avec l’écurie italienne, l’Italo-brésilien n’a d’autres choix que de travailler sur d’autres pistes en parallèle. Ainsi, comme nous vous l’avons également révélé, le PSG a notamment coché le nom de Thiago Alcantara, pour lequel Leonardo a formulé une proposition d’un peu moins de 30M€ pour arracher la signature de l’Espagnol qui n’a plus qu’un an de contrat au Bayern Munich.

Le PSG surveillerait Paul Pogba, le Français serait à l’écoute des clubs intéressés !