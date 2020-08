Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour cette star, ce sera 40M€ !

Publié le 14 août 2020 à 8h45 par Th.B.

Ouvert à l’idée de recruter Thiago Alcantara au PSG, Leonardo a d’ores et déjà formulé une première offre au Bayern Munich qui attendrait cependant un montant précis pour céder son international.

Après sept saisons passées en Bavière où il raflé les trophées domestiques avec le Bayern Munich, Thiago Alcantara (29 ans) aimerait se lancer un autre challenge. Ce serait donc la raison pour laquelle il aurait refusé de discuter avec ses dirigeants pour prolonger son contrat qui arrivera à expiration en juin 2021. De bon augure pour le PSG qui a déjà dégainé comme le10sport.com vous l’a annoncé en exclusivité début août. Désireux de témoigner de l’arrivée de l’Espagnol à Paris, Leonardo a formulé une offre avoisinant les 30M€ au Bayern. Les attentes du club bavarois au niveau de l’indemnité de transfert seraient désormais connues.

Le Bayern voudrait 40M€ pour Thiago Alcantara