Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Klopp serait passé à l’action dans ce dossier à 30M€ !

Publié le 14 août 2020 à 7h15 par Th.B.

Le PSG s’intéresse de près à Thiago Alcantara, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Cependant, Liverpool semble aussi être sur les rangs pour le joueur du Bayern Munich alors qu’une offensive aurait déjà été lancée.

Et si Thiago Alcantara venait renforcer le milieu de terrain du PSG ? Comme le10sport.com vous l’a révélé et le journal munichois Abendzeitung München l’a confirmé par la suite, le PSG a des vues sur Thiago Alcantara. Directeur sportif du club de la capitale, Leonardo aimerait recruter l’international espagnol et aurait même formulé une première offre avoisinant les 30M€ au Bayern Munich pour son milieu de terrain contractuellement lié au club bavarois jusqu’en juin 2021. Néanmoins, Thiago Alcantara semble être bien parti pour… rejoindre Liverpool !

Thiago Alcantara à Liverpool, ça chauffe