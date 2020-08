Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grosse mise au point dans le dossier Koulibaly !

Publié le 13 août 2020 à 19h45 par Th.B.

Alors que Manchester City semblerait avoir pris une longueur d’avance sur le PSG dans le dossier Kalidou Koulibaly en ayant formulé une offre concrète, il n’en serait finalement rien. Explications.

Afin de succéder à Thiago Silva dont le contrat arrivera à expiration à la fin de la Ligue des champions, le PSG aurait activé plusieurs pistes dont celle menant à Kalidou Koulibaly. Le défenseur du Napoli figurerait dans les petits papiers de Leonardo depuis l’automne dernier. Désireux de trouver un cador à aligner aux côtés d’Aymeric Laporte la saison prochaine à Manchester City, Pep Guardiola s’intéresserait également au profil du Sénégalais. Une offre de 70M€ aurait d’ailleurs été proposée par les Skyblues aux Azzurri à en croire le Corriere dello Sport. La vérité serait tout autre.

Manchester City n’aurait pas bougé pour Koulibaly !