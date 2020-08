Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ajroudi, Wingate... Nouveau rebondissement pour la vente l'OM !

Publié le 13 août 2020 à 16h30 par Arthur Montagne

Bien que plus discrets dans les médias ces derniers jours, Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal n'ont toutefois pas abandonné leur idée de racheter l'OM. Par le biais d'un communiqué, Wingate, la banque mandatée par dans ce dossier, assure que les discussions se poursuivent.

C'est reparti pour un tour. Alors que l'on pensait que le projet de rachat de l'Olympique de Marseille incarné par Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal était tombé à l'eau, les deux hommes ne lâcheraient rien. En effet, ces derniers jours, l'homme d'affaires franco-tunisien et l'ancien président du RC Toulon sont beaucoup plus discrets après avoir largement occupé l'espace médiatique au mois de juin. Résultat, ce projet fait moins parler, au point qu'on le pensait enterré. D'autant plus que dans le même temps, un investisseur brésilien, accompagné d'Antero Henrique, reste à l'affût afin d'éventuellement racheter l'OM, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Mais Mohamed Ayachi Ajroudi ne lâche rien.

Ajroudi veut toujours racheter l'OM

Par le biais d'un communiqué, Wingate , la banque mandatée par le clan Ajroudi dans ce projet, explique que rien n'est terminé et que son client continue de discuter avec Frank McCourt. « Nous continuons à discuter de manière professionnelle et confidentielle et sans pression ni de la presse ni de quiconque. Contrairement à une polémique médiatisée, la limitation temporelle de leur offre à M. Frank McCourt et du complément d'offre à l'attention de la mairie de Marseille (pour le stade Vélodrome), ne sont pas un ultimatum au club, à ses actionnaires ou à la mairie de Marseille. Il s'agit simplement du fait que nos clients sont conscients du temps nécessaire au travail restant à faire pour préparer le club à confronter ses prochaines échéances et challenges sportifs », peut-on lire dans le communiqué envoyé à l' AFP et Foot Mercato .

