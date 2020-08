Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria s’enflamme pour les arrivées de Gueye et Balerdi !

Publié le 13 août 2020 à 14h45 par T.M.

Présent aux côtés de Pape Gueye et Leonardo Balerdi ce jeudi pour leur présentation, Pablo Longoria s’est réjouit de pouvoir compter sur ces deux joueurs à l’OM.

Pour le moment, André Villas-Boas peut compter sur deux recrues à l’OM : Pape Gueye et Leonardo Balerdi. Alors que le Portugais voudrait encore acter certains renforts, il est déjà heureux de pouvoir compter sur ces deux nouveaux joueurs. « C’est pas nouveau mais on avait déjà suivi Pape la saison dernière. Il a été dans notre liste des joueurs ciblés en priorité. Aujourd’hui, nos deux priorités sont là (Balerdi et Gueye) », a fait savoir Villas-Boas ce jeudi. Et sur la Canebière, l’entraîneur de l’OM n’est pas le seul heureux des arrivées de Gueye et Balerdi. En effet, Pablo Longoria, nouveau « Head of Football », a également fait part de sa joie.

« Je suis content d’avoir ces joueurs »