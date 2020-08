Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas, Benedetto… Les révélations de Balerdi sur son transfert !

Publié le 13 août 2020 à 15h15 par D.M.

Présent en conférence de presse ce jeudi, Leonardo Balerdi a évoqué le rôle important joué par André Villas-Boas et Dario Benedetto dans son transfert à l'OM.

Avec Pape Gueye, il est, pour l’instant, l’une des deux recrues estivales de l’OM. Leonardo Balerdi a été prêté par le Borussia Dortmund au club marseillais avec une option d’achat fixée à 14M€. Ce jeudi, André Villas-Boas a d'ailleurs émis le souhait de conserver le défenseur central au-delà de son prêt : « Balerdi ? Il était dans notre liste priorité la saison dernière. On n’a pas eu les moyens de le recruter l’été dernier. Il est arrivé en prêt cette saison. J’espère qu’on pourra activer son option d’achat. C’est une pépite argentine. Il a un gros futur. J’espère qu’on pourra le faire signer de façon permanente à la fin de la saison . » Interrogé sur son arrivée à l’OM ce jeudi, Leonardo Balerdi a évoqué le rôle important d’André Villas-Boas dans son transfert, mais aussi celui de son ancien partenaire à Boca Juniors, Dario Benedetto.

« Benedetto a eu beaucoup d’influence dans mon choix »