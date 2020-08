Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une incroyable clause pour Benatia ?

Publié le 13 août 2020 à 18h15 par A.C.

La Juventus aurait décidé d’inclure une clause assez étrange, dans le contrat de Mehdi Benatia, parti à Al Duhail en janvier 2018.

Avec le probable départ de Thiago Silva à la fin de la saison, Leonardo cherche actuellement un défenseur central. Car si plusieurs sources ont évoqué une possible prolongation pour le capitaine du PSG, nous vous avons révélé qu’il y a une véritable fracture entre le joueur et Leonardo. Ce dernier est d’ailleurs même allé à l’encontre de la volonté de Thomas Tuchel, qui milite pour une prolongation de Thiago Silva. Le directeur sportif du PSG semblait emballé par Kalidou Koulibaly, mais le défenseur du Napoli devrait finalement filer à Manchester City.

La Juventus épinglée par la FIFA pour Benatia