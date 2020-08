Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi prend position pour l’avenir de Messi !

Publié le 13 août 2020 à 16h00 par D.M.

Alors que l’avenir de Lionel Messi suscite énormément d'interrogations, Xavi s’est prononcé sur la situation de son ancien partenaire au FC Barcelone.

« Leo l'a dit, il veut terminer sa carrière au Barça. Il est l’homme d’un seul club. Leo Messi, dans trois, quatre, ou beaucoup plus d’années, arrêtera de jouer, mais il jouera alors au Barça. Cela a toujours été son club, il est venu enfant, il ressent les couleurs. Il est le meilleur joueur de l'histoire, il est au Barça et il est clair que c'est son club pour toujours » déclarait le 5 août dernier Josep Maria Bartomeu. Pourtant, l’avenir de Lionel Messi demeure incertain. Selon Mundo Deportivo , le FC Barcelone comptait lui proposer un contrat de deux ans avec la possibilité qu'il quitte la Catalogne à la fin de chaque saison. Mais selon la Cadena Ser , l’attaquant aurait mis fin aux discussions avec sa direction. Lionel Messi pourrait quitter le FC Barcelone en 2021 et pourrait rejoindre l’Inter selon la presse italienne. Il Corriere della Serra indiquait récemment que les propriétaires du club nerazzurro , Suning, pourraient dépenser près de 500M€ pour attirer le joueur de 33 ans.

« Messi a besoin du Barça et le Barça a besoin de Messi »