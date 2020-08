Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi en remet une couche sur la succession de Setien !

Publié le 13 août 2020 à 12h00 par La rédaction

Actuel entraîneur d’Al-Sadd, Xavi s’est prononcé une nouvelle fois sur un possible retour au FC Barcelone et a révélé qu’il s’installera, un jour, sur le banc catalan.

« J'ai une excellente relation avec Xavi et nous parlons de beaucoup de choses. Mais l'année prochaine, Quique Setién a un contrat et c'est celui que nous avons engagé. Je lui fais confiance, ainsi qu'à son équipe » déclarait Josep Maria Bartomeu le 26 juillet dernier. Pourtant, l’avenir de Quique Setién serait toujours aussi incertain notamment après avoir cédé son titre d’Espagne au Real Madrid. L'avenir du technicien ne tiendrait qu'à un fil et en cas de départ, la direction catalane voudrait attirer Xavi, même si Ronald Koeman et Arsène Wenger ont été contactés par le FC Barcelone selon nos informations. Interrogé sur un possible retour au sein du club blaugrana , Xavi a indiqué que le moment n’était pas le bon.

« Ce serait un privilège pour moi d'entraîner un jour le Barça »