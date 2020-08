Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Heureux avec Gueye et Balerdi, Villas-Boas en attend encore plus…

Publié le 13 août 2020 à 11h30 par T.M.

En ce début de mercato, l’OM a été très actif avec les arrivées de Pape Gueye et Leonardo Balerdi. De quoi ravir André Villas-Boas, qui ne compte pas en rester là, attendant encore du sang neuf pour renforcer son effectif.

Avec sa deuxième place en Ligue 1, l’OM disputera donc la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais pour espérer jouer sur tous les tableaux, il faut se renforcer. Disposant d’un effectif très court, André Villas-Boas a bricolé tout au long du dernier exercice. Désormais, il veut avoir plusieurs options. Toutefois, avec la situation économique du club phocéen, le recrutement s’annonçait très compliqué faute de moyens. Il n’empêche que pour le moment l’OM réalise un très bon mercato avec l’arrivée de Pape Gueye, grand espoir du football français, et celle de Leonardo Balerdi, prêté avec option d’achat par le Borussia Dortmund. De quoi donner le sourire à Villas-Boas, qui ne compte toutefois pas s’arrêter là. En effet, l’entraîneur de l’OM espère encore se renforcer au poste d’attaquant et d’arrière gauche et ce jeudi, il a tenu encore une fois à le faire savoir.

« Il en manque encore deux »

Du côté de la Commanderie, Pape Gueye et Leonardo Balerdi ont été présentés à la presse ce jeudi. A cette occasion, André Villas-Boas s’est enflammé pour l’arrivée de ces deux joueurs, tout en expliquant qu’il espérerait encore d’autres renforts. Et pour la suite du recrutement, le Portugais en a également dit plus. « C’est pas nouveau mais on avait déjà suivi Pape la saison dernière. Il a été dans notre liste des joueurs ciblés en priorité. Aujourd’hui, nos deux priorités sont là (Balerdi et Gueye) Il en manque encore deux, j’espère qu’on pourra attirer nos priorités. Ce sont déjà deux grosses recrues pour nous. (…) Recruter des joueurs expérimentés ou jeunes ? A cause de la tendance du mercato de cette année, on doit avoir plusieurs options. On a mis plutôt des profils variés. On a des préférences sur cette liste, mais comme ce sont des joueurs connus, on a aussi de la concurrence pour les recruter. Cela va peut-être durer un peu plus, vers fin septembre. J’espère le plus tôt possible », a ainsi fait savoir Villas-Boas devant les médias.

« On travaille ensemble avec André »