Mercato - Real Madrid : La piste Dybala déjà bien avancée ? La réponse !

Publié le 13 août 2020 à 11h00 par A.C.

Paulo Dybala, star de la Juventus, serait courtisé par le Real Madrid de Zinedine Zidane ainsi que par le Manchester City de Pep Guardiola.

Ces derniers mois, les dirigeants de la Juventus ont clamé haut et fort leur amour pour Paulo Dybala, à qui un gros contrat a été promis. « Nous discutons avec une certaine continuité avec ses représentants. C'est certainement un acteur important, un investissement important a déjà été fait à son arrivée » expliquait en juillet dernier Fabio Paratici, directeur sportif de la Juve. « On a toujours eu confiance en Paulo et nous sommes sûrs que ce sera l'avenir de la Juventus ». Les choses semblent avoir radicalement changé, puisque la presse italienne a annoncé que Dybala pourrait être vendu cet été, avec le Real Madrid et Manchester City prêts à sauter sur l’occasion.

La piste Dybala est très froide... pour le moment !