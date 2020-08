Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une arme en plus pour Tuchel face à Leonardo ?

Publié le 13 août 2020 à 10h45 par A.C.

Cette victoire face à l’Atalanta et la qualification qui a suivi, pourraient bien changer l’avenir de Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain.

Ce quart de finale de Ligue des Champions était un rendez-vous capital pour le Paris Saint-Germain... mais également pour Thomas Tuchel. Nous vous expliquons en effet depuis plusieurs mois déjà, que le courant ne passe pas vraiment entre l’Allemand et Leonardo, qui selon nos informations garde contact avec Massimiliano Allegri. Une tendance confirmée récemment pas L’Équipe , qui assure que Tuchel ne ferait pas l’unanimité au sein du PSG. En Italie on annonce d’ailleurs que Mauricio Pochettino, libre depuis son départ de Tottenham, ne dirait pas non au banc du PSG.

Tuchel sorti plus fort de la victoire face à l’Atalanta