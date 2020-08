Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette incroyable révélation sur une arrivée de Cristiano Ronaldo au Barça !

Publié le 13 août 2020 à 10h30 par T.M.

Du côté de la Juventus, on ne voudrait visiblement plus de Cristiano Ronaldo. Et si l’avenir du Portugais s’écrivait… au FC Barcelone ?

Depuis plusieurs jours désormais, l’avenir de Cristiano Ronaldo ne cesse de faire parler et d’animer la rubrique mercato. Arrivé en 2018 à la Juventus, le Portugais se cacherait pas son agacement à propos du niveau de jeu de son équipe. Et ce n’est pas l’élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions qui devrait le rassurer. Un départ pourrait-il alors être à l’ordre du jour ? Visiblement, même du côté de la Juventus, on voudrait se séparer de Cristiano Ronaldo et surtout de son salaire XXL en ces temps difficiles. De quoi amener le quintuple Ballon d’Or à être proposé un peu partout…

« Il a été offert à tout le monde »