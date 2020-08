Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo prêt à rejoindre Neymar et Mbappé à Paris ?

Publié le 13 août 2020 à 9h15 par A.C.

Cristiano Ronaldo, star de la Juventus, ne serait pas du tout insensibles aux sirènes du Paris Saint-Germain.

C’est l’un des gros feuilletons du moment. Depuis l’élimination de la Juventus en Ligue des Champions, contre l’Olympique Lyonnais, l’avenir de Cristiano Ronaldo fait énormément parler. Cette défaite aurait commencé à faire douter le Portugais concernant son avenir en Italie et France Football a récemment rappelé que le Paris Saint-Germain ne le laisserait pas insensible. Foot Mercato est même allé plus loin en parlant de contacts entre Leonardo et Jorge Mendes, deux hommes qui se sont rapprochés ces dernières semaines, comme nous avons pu vous le révéler.

Cristiano Ronaldo attiré par le PSG