Mercato - PSG : Paris doit se faire une raison pour cet international

Publié le 13 août 2020 à 5h15 par Th.B.

Dans les petits papiers de Leonardo désireux d’injecter du sang neuf au PSG au milieu de terrain, Tiémoué Bakayoko a une priorité pour son avenir. Et Paris n’en est en l’état pas une.

Ce n’est plus vraiment un secret désormais. Grâce au mercato estival dont les portes seront ouvertes jusqu’au mois d’octobre, Leonardo travaillerait en coulisse dans l’optique de recruter un voire deux milieux de terrain. Indésirable du côté de Chelsea qui se laisserait tenter par une offre de 20M€ pour lui, Tiémoué Bakayoko serait une option prise en considération par le PSG. Mais Leonardo devrait manquer le coche pour le Français, le Milan AC étant sa destination privilégiée.

« Le Milan est dans mon cœur »

« Tout le monde sait que Milan est dans mon cœur et j'ai de bons souvenirs. En ce moment je suis joueur de Chelsea, alors on verra dans le football ». Voici le témoignage clair et précis que Tiémoué Bakayoko a livré au portail italien TMW. Reste désormais à savoir si le club rossoneri parviendra à boucler cette opération.