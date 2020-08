Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo a les idées claires pour la suite !

Publié le 13 août 2020 à 6h15 par Th.B.

Pourtant annoncé dans le viseur du PSG, Cristiano Ronaldo aurait la ferme intention de voir en amont les projets d’Andrea Pirlo pour la Juventus avant d’envisager un départ concret.

Et si c’était le moment des adieux pour Cristiano Ronaldo à la Juventus ? Après deux ans à moitié couronnés de succès, les Scudetto étant bien là, mais les échecs en Ligue des champions encore plus, le quintuple Ballon d’Or pourrait se laisser tenter par une nouvelle aventure ailleurs. Et pourquoi pas le PSG ? Le principal intéressé y aurait songé au fil de la saison selon France Football, mais un départ imminent ne serait certainement pas dans les plans.

Ronaldo compterait rester un moment à la Juventus