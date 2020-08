Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tout serait déjà bouclé pour Quique Setien ?

Publié le 13 août 2020 à 4h30 par T.M.

Depuis plusieurs semaines désormais, l’avenir de Quique Setien au FC Barcelone est plus qu’incertain. Toutefois, en coulisse, tout serait visiblement acté…

Arrivé en janvier en lieu et place d’Ernesto Valverde, Quique Setien pourrait déjà quitter le banc du FC Barcelone. Alors que l’entraîneur blaugrana s’est offert un peu de répit en se qualifiant pour le Final 8 de la Ligue des Champions, son avenir n’en reste pas moins toujours aussi indécis. Depuis plusieurs semaines, Setien essuie de nombreuses critiques suite aux mauvaises performance de son Barça. Un pression qui pourrait bien avoir raison de son poste puisqu’un départ pourrait rapidement être acté. Bien que la direction blaugrana soutienne publiquement l’entraîneur ibérique, en coulisses, sa succession serait déjà étudiée. Un grand coup de tonnerre qui commencerait à se profiler petit à petit.

Le destin de Setien scellé ?