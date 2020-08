Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi scelle l’avenir de Neymar et Mbappé !

Publié le 13 août 2020 à 8h15 par T.M.

Alors que les rumeurs vont toujours bon train concernant l’avenir de Neymar et Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi a été clair à propos des deux stars du PSG.

Ce mercredi, face à l’Atalanta, Neymar et Kylian Mbappé ont été décisifs dans la qualification du PSG pour le dernier carré de la Ligue des Champions. Les deux stars de Thomas Tuchel ont fait énormément de mal durant la rencontre et cela a fini par payer à la fin du match. Pour espérer aller au bout, le club de la capitale peut donc compter sur son duo magique. Mais jusqu’à quand pourra-t-il le faire ? Alors que Neymar et Mbappé sont sous contrat jusqu’en 2022, les rumeurs sont nombreuses à leur sujet. Envoyés au FC Barcelone ou au Real Madrid, ils pourraient aussi très bien prolonger avec le PSG. D’ailleurs, à en croire Nasser Al-Khelaïfi, un départ ne serait pas envisageable.

« Jamais ils vont partir »