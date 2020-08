Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un grand danger toujours présent pour Messi !

Publié le 13 août 2020 à 9h00 par La rédaction

Lionel Messi pourrait bel et bien vivre ses derniers moments au FC Barcelone. A 33 ans, le sextuple Ballon d’Or ne souhaiterait plus prolonger avec le club catalan.

Lionel Messi rejoindra-t-il Cristiano Ronaldo en Italie pour une fin de carrière en apothéose ? En fin de contrat en juin 2021, l’international argentin n’aurait toujours pas ouvert les discussions avec son club par rapport à une éventuelle prolongation de contrat. Annoncé en contact avancé avec l’Inter Milan par la presse italienne, le départ de Lionel Messi pourrait bien être plus que de simples rumeurs...

Aucune décision prise pour le moment ?