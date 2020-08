Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour l’après-Setién, le Barça a tenté un grand nom !

Publié le 13 août 2020 à 6h30 par Th.B.

Sans club depuis l’été 2018 et son départ d’Arsenal, Arsène Wenger aurait pu rebondir au FC Barcelone qui l’a récemment approché selon le10sport.com. L’Alsacien a écouté, sans donner suite.

Certes, Josep Maria Bartomeu a récemment assuré à beIN SPORTS que Quique Sétien figurera sur le banc du FC Barcelone bien qu’il apprécie le profil de Xavi Hernandez, ancienne gloire blaugrana. Néanmoins, pour l’éventuelle succession de Setién dont l’aventure catalane ne semble tenir qu’à un fil, le FC Barcelone ne pense pas qu’à Xavi. Un grand nom du football européen a même déjà été approché.

Le Barça a discuté avec Wenger