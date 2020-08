Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les confidences d’Eyraud sur l’arrivée de Pablo Longoria !

Publié le 13 août 2020 à 13h45 par T.M.

A la recherche du successeur d’Andoni Zubizarreta pour occuper le poste de « Head of Football », Jacques-Henri Eyraud et l’OM ont finalement porté leur choix sur Pablo Longoria. Une décision évoquée ce jeudi par le président phocéen.

La phase 2 du projet de Frank McCourt est désormais lancée. Pour cela, l’OM avait besoin de trouver le successeur d’Andoni Zubizarreta, remercié le 14 mai dernier. Finalement, le club phocéen a récemment trouvé son bonheur dernièrement en la personne de Pablo Longoria, passé dernièrement par la Juventus ou Valence. Mais que ces recherches auront été longues et difficiles pour Jacques-Henri Eyraud, qui a tout fait pour dénicher le « Head of Football » tant espéré. C’est donc Longoria qui a posé ses valises à l’OM. Et aujourd’hui, on ne regrette pas ce choix sur la Canebière.

« Après une semaine, on ne le regrette pas »