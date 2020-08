Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les doutes de Cristiano Ronaldo...

Publié le 13 août 2020 à 13h30 par A.C.

Cristiano Ronaldo, star de la Juventus, aurait de plus en plus de doutes au sujet de son avenir. De quoi alimenter les spéculations concernant un possible transfert au Paris Saint-Germain...

C’est la grosse rumeur du moment. Agacé par les prestations de la Juventus en Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo aurait des envies de départ. Mais, à 35 ans, ou pourrait aller le quintuple Ballon d’Or ? Ces derniers jours, la piste la plus chaude semble mener au Paris Saint-Germain. France Football nous apprenait récemment que Cristiano Ronaldo, plusieurs fois lié au PSG par le passé, ne serait pas insensible aux sirènes parisiennes. Nous vous révélions d’ailleurs le 17 juillet dernier, que Leonardo s’est rapproché de Jorge Mendes, agent du Portugais. Foot Mercato est même allé plus loin, en expliquant que le directeur sportif du PSG aurait déjà lancé les premières discussions, pour un éventuel transfert de Cristiano Ronaldo. Les autres pistes évoquées concernent le Real Madrid ou encore Manchester United et la MLS, mais aucun ne semble aussi probable que celle menant au PSG.

Cristiano Ronaldo douterait des capacités de la Juve en Ligue des Champions

Il faut dire que la vie à Turin, ne semble pas être idyllique pour Cristiano Ronaldo. Ce n’est pas que le quintuple Ballon d’Or n’aime pas la bille piémontaise, mais Il Corriere dello Sport annonce ce jeudi qu’il aurait des gros doutes concernant son avenir à la Juventus. L’élimination face à l’Olympique Lyonnais en huitième de finale de la Ligue des Champions, couplée à celle face à l’Ajax Amsterdam en quart la saison dernière, semblent l’agacer. Cristiano Ronaldo a quitté le Real Madrid en 2018, après un triplé en Ligue des Champions, pour justement remporter d’autres trophées européens à la Juventus. Le problème c’est que, jusqu’à maintenant, la Juve n’a jamais vraiment semblé être en position de gagner cette Ligue des Champions qui lui échappe depuis 1996. Le temps presse, d’ailleurs, puisqu’à 35 ans Cristiano Ronaldo n’aura pas énormément de chances de remporter une sixième Ligue des Champions au cours de sa carrière.

« La Juventus veut se débarrasser du salaire de Cristiano Ronaldo »