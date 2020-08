Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un intérêt du PSG pour Cristiano Ronaldo ? La réponse !

Publié le 13 août 2020 à 12h15 par T.M.

Ces derniers jours, il a énormément été question d’un intérêt du PSG pour Cristiano Ronaldo. Toutefois, il semblerait que la vérité soit légèrement différente dans ce dossier. Explications.

Souvent lié au PSG ces dernières années, Cristiano Ronaldo n’y a toutefois jamais posé ses valises. Cette fois pourrait-elle être la bonne ? Aujourd’hui à la Juventus, le Portugais est toutefois annoncé sur le départ. Et ces derniers jours, c’est notamment vers le PSG qu’il a été envoyé. Les rumeurs à ce sujet ont été nombreuses, de quoi forcément en faire fantasmer plus d’un, se mettant alors à rêver d’un incroyable trio avec Neymar et Kylian Mbappé. Cependant, alors que Cristiano Ronaldo est envoyé au PSG, l’intérêt des Parisiens pourrait ne pas forcément être réciproque.

Le PSG pas forcément intéressé ?