Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les vérités de Pape Gueye sur son arrivée à l'OM !

Publié le 13 août 2020

Présent en conférence de presse ce jeudi, Pape Gueye est revenu sur son choix de rejoindre l’OM et a également évoqué son intégration.

Au terme d’un feuilleton rocambolesque, Pape Gueye a posé ses valises à l’OM. Pourtant, le joueur, en fin de contrat au Havre, s’était engagé avec le club de Watford avant de revenir sur sa décision en raison d’irrégularités. Gueye a finalement rejoint l’OM et vient renforcer un milieu de terrain qui pourrait connaitre quelques modifications avec les possibles départs de Maxime Lopez, mais aussi de Morgan Sanson qui figure sur les tablettes d'Arsenal selon nos informations. Présent ce jeudi en conférence de presse, Pape Gueye est revenu sur son arrivée à l’OM.

« J’ai choisi l’OM car c’est un grand club »