PSG : Le message lourd de sens de Neymar après la victoire contre l'Atalanta !

Publié le 13 août 2020 à 9h45 par D.M.

A l’issue de la victoire du PSG en quart de finale de Ligue des champions face à l'Atalanta Bergame, Neymar a salué l’état d’esprit du groupe et a évoqué ses objectifs.

Les joueurs du PSG sont passés par toutes les émotions ce mercredi. Menés par l’Atalanta Bergame jusqu’à la 90ème minute, les hommes de Thomas Tuchel ont trouvé les ressources pour renverser la vapeur et finalement remporter leur quart de finale de Ligue des champions (2-1). Élu homme du match, Neymar a réussi à porter son équipe et a notamment été impliqué sur les deux buts du PSG. Le Brésilien a délivré une passe décisive à Marquinhos sur le premier et a également été à l'origine du but salvateur d'Eric Maxim Choupo-Moting. Et c’est un Neymar heureux qui est apparu devant les médias. L'attaquant est revenu sur ce match renversant et a salué l’état d’esprit du groupe parisien.

« Avec cet état d'esprit c'est impossible de nous éliminer »