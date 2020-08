Foot - PSG

PSG : Thomas Tuchel interpelle directement Mauro Icardi !

Publié le 11 août 2020 à 22h15 par A.D.

Privé d'Edinson Cavani, parti, d'Angel Di Maria, suspendu, et d'un Kylian Mbappé qui devrait débuter sur le banc, le PSG comptera d'autant plus sur Neymar et Mauro Icardi face à l'Atalanta. Avant ce quart de finale de Ligue des Champions, Thomas Tuchel a tenu à faire passer un message fort à son attaquant argentin.

Suspendu, Angel Di Maria manquera le quart de finale de la Ligue des Champions face à l'Atalanta. De surcroît, Edinson Cavani, qui a quitté le PSG à la fin de son contrat le 30 juin, ne sera pas non plus de la partie. Pour ne pas arranger les affaires de Thomas Tuchel, Kylian Mbappé, victime d'une grosse entorse, devrait débuter la rencontre sur le banc des remplaçants ce mercredi soir. Alors que Marco Verratti, blessé, devrait également être absent, tout pourrait donc reposer sur Neymar et Mauro Icardi face à l'Atalanta. Présent en conférence de presse ce mardi soir, Thomas Tuchel n'a pas manqué de rappeler qu'il comptait énormément sur son buteur argentin.

«C’est le moment de montrer qu’il est capable de nous emmener en demi-finale»