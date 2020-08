Foot - PSG

PSG : Ce constat de Neymar sur sa relation avec Kylian Mbappé !

Publié le 10 août 2020 à 13h15 par H.G.

Plus épanoui que jamais au PSG, Neymar ne tarirait pas d’éloges en coulisses sur sa relation avec son coéquipier Kylian Mbappé.

Il y a un an, Neymar était au coeur d’un long feuilleton le liant au FC Barcelone. Seulement voilà, le club catalan n’a jamais réussi à convaincre le PSG de laisser filer sa star, chose qui a conduit le Brésilien à rester au sein du club de la capitale. Et contre toute attente, l’ancien joueur de Santos n’a absolument pas été marqué par ce transfert avorté, bien au contraire. Après s’être rapidement remobilisé, Neymar est désormais pleinement épanoui à Paris et au PSG comme le10sport.com vous l’a expliqué, à tel point qu’il se verrait bien prolonger son aventure avec les pensionnaires du Parc des Princes au-delà de juin 2022, date à laquelle s’achèvera son bail actuel. Si aucune offre ne lui a encore été transmise pour renouveler son contrat, Leonardo dispose maintenant d’un boulevard pour prolonger Neymar, ce qui était loin d’être gagné lorsqu’on se rappelle la situation de l’ancien numéro 11 du FC Barcelone ai cours de la précédente fenêtre estivale des transferts.

Une « relation épatante » entre Neymar et Kylian Mbappé !