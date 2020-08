Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations sur l’arrivée d’Icardi au PSG...

Publié le 9 août 2020 à 0h45 par La rédaction

Le premier transfert du PSG cet été aura été Mauro Icardi. D’abord prêté par l’Inter Milan, l’attaquant a signé pour de bon au PSG en juillet dernier. Un transfert qui peut laisser un goût amer à certains supporters italiens

Joueur de l’Inter Milan de 2013 à 2020, Mauro Icardi était l’un des chouchous des supporters. Mais la passion s’est estompée et Mauro Icardi a fini par partir au clash avec ses dirigeants. Ces histoires lui feront perdre le brassard de capitaine et c’est ainsi qu’après 219 matchs et 124 buts inscrits sous la tunique noire et bleue, Icardi sera prêté au PSG qui l’achètera définitivement pour pallier au départ de Edinson Cavani arrivé en fin de contrat.

« Il n’a pas l’image du traître »