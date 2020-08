Foot - PSG

PSG : Thiago Silva envoie un message très fort à Neymar !

Publié le 11 août 2020 à 17h45 par A.M.

A la veille du quart de finale de la Ligue des Champions contre l'Atalanta, Thiago Silva assure que Neymar pourrait être l'homme clé.

Après avoir fait le forcing pour quitter le Paris Saint-Germain l'été dernier, Neymar semble plus que jamais épanoui au sein du club de la capitale. Et cela tombe bien puisque le PSG s'apprête à disputer une rencontre cruciale face à l'Atalanta en quart de finale de la Ligue des Champions. En l'absence d'Angel Di Maria, Marco Verratti et Kylian Mbappé, qui pourrait toutefois entrer en jeu, Neymar aura donc un rôle prépondérant dans ce match. Et Thiago Silva compte sur son compatriote.

«On lui donne tous les ballons car c'est lui qui va marquer, qui va créer des situations»