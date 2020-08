Foot - PSG

PSG : L'Atalanta prévient le PSG avant le match de Ligue des champions !

Publié le 10 août 2020 à 23h50 par La rédaction mis à jour le 11 août 2020 à 0h00

Le PSG fera son retour en Ligue des Champions ce mercredi face à l’Atalanta Bergame. Le club italien ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.