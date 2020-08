Foot - PSG

PSG - Insolite : Avant le choc contre l’Atalanta, Neymar affole les réseaux sociaux !

Publié le 12 août 2020 à 19h45 par H.G.

Alors que le PSG affrontera l’Atalanta ce mercredi soir pour le compte des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Neymar s’est chargé de faire monter la température sur les réseaux sociaux.

En l’absence d’Angel Di Maria et avec un Kylian Mbappé amoindri à la suite de sa grosse foulure à la cheville contactée face à l’ASSE en finale de Coupe de France, Neymar sera plus que jamais le principal atout du PSG face à l’Atalanta ce mercredi soir. La pression est forte sur les épaules de l’international brésilien de 28 ans, qui aura l’occasion de porter le club de la capitale dans une soirée qui pourrait s’avérer historique dans l’histoire récente des pensionnaires du Parc des Princes. Et pour cause, en cas de qualification face à l’écurie italienne, les champions de Ligue 1 accéderaient au stade des demi-finales de la prestigieuse compétition européenne pour la première fois depuis le rachat du club par QSI en 2011. Et avant le coup d’envoi de cette rencontre tant attendue, Neymar s’est chargé de susciter l’engouement des supporters du PSG sur les réseaux sociaux.

Enceinte, lunettes de soleil et crête au programme pour Neymar !

L’image est resté dans la mémoire de nombreux observateurs : Neymar arrivant au Parc des Princes décontracté avant le match retour face au Borussia Dortmund en mars dernier, chantant dans les couloirs du stade le menant au vestiaire avec une enceinte à la main, avant d'être décisif pour emmener le PSG en quarts de finale. Ce geste est depuis devenu un rituel pour l’international brésilien, et tout porte à croire qu’il va le refaire ce soir. Mais plus encore, on pourrait même avoir droit à une énième folie capillaire de la star brésilienne pour l’occasion. En effet, un mouvement venu du Brésil a pris de l’ampleur sur les réseaux sociaux ces dernières heures, à savoir un montage d’une photo de Neymar du temps où il évoluait à Santos en lui faisant porter un maillot du PSG. Sur celle-ci, le natif de Mogi das Cruzes est coiffé d’une Mohican , soit une longue crête. Et tandis que de nombreux supporters parisiens ont utilisé cette image en guise de photo de profil sur Twitter avant la rencontre, et même le compte officiel de la star brésilienne, Neymar a lui-même annoncé dans une publication sur le réseau social qu’il s’était fait cette fameuse coupe de cheveux dans l’après-midi, tout en affirmant avoir mis à charger son enceinte et avoir mis de côté ses lunettes de soleil. Dans le même temps, le nom de l’attaquant du PSG s’est même retrouvé en tendance sur Twitter, comptabilisant plus de 1,7 million de publications. Une chose semble certaine : Neymar semble plus que déterminé à faire le show face à l’Atalanta, aussi bien sur le terrain qu’en dehors à son arrivée à l’Estadio de la Luz de Lisbonne.

Moicano feito, julliete separada e a caixinha de som carregando. — Neymar Jr (@neymarjr) August 12, 2020

#Neymar #NewProfilePic pic.twitter.com/hUIMjOSS1W — Neymar Jr Site (@NeymarJrSite) August 12, 2020