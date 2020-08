Foot - PSG

PSG : Thomas Tuchel annonce la couleur pour Neymar !

Publié le 12 août 2020 à 8h45 par A.D.

Présent en conférence de presse à la veille de PSG-Atalanta en quart de finale de la Ligue des Champions, Thomas Tuchel a complimenté Neymar avant d'annoncer qu'il sera décisif lors de la rencontre.

C'est le jour J. Le PSG va affronter l'Atalanta ce mercredi en quart de finale de la Ligue des Champions. Présent en conférence de presse ce mardi soir, Thomas Tuchel a tenu à adresser un message fort à Neymar. Après avoir fait l'éloge de son numéro 10, le coach du PSG a affirmé que la star brésilienne allait être l'un des hommes clés de la rencontre en l'absence d'Angel Di Maria et de Marco Verratti, tout en sachant que Kylian Mbappé ne débutera pas le match.

«Je suis convaincu qu’il va faire un grand match»