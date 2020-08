Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en grand danger dans le dossier Milenkovic ?

Publié le 14 août 2020 à 1h45 par La rédaction

Annoncé dans le viseur du PSG pour succéder à Thiago Silva, Nikola Milenkovic reste très courtisé sur le marché des transferts. Cependant, Leonardo pourrait être en danger dans le dossier du défenseur central de la Fiorentina…

Leonardo prospecte toujours le marché des transferts. A la recherche d’un défenseur central pour succéder à Thiago Silva, le directeur sportif du PSG aurait notamment ciblé Nikola Milenkovic. Très impressionnant à la Fiorentina durant cette saison de Serie A, l’international serbe resterait très courtisé sur le mercato, notamment dans son championnat, par l’Inter Milan ou encore le Milan AC. Et Leonardo pourrait être en grand danger dans ce dossier, alors qu’un concurrent ne semble jamais rien vouloir lâcher…

L’AC Milan continue son pressing