Mercato - PSG : Ça se confirme dans ce dossier à 30M€...

Publié le 1 août 2020 à 13h45 par A.C.

Suivi par Leonardo pour remplacer Thiago Silva, Nikola Milenkovic est très courtisé en ce mercato estival.

Thiago Silva est encore là, mais seulement jusqu’à la fin de la saison. Le défenseur de 35 ans devrait en effet quitter le Paris Saint-Germain, même si plusieurs sources ont récemment évoqué une possible prolongation, avec une baisse de salaire. Leonardo lui cherche donc un remplaçant et, comme souvent, il pourrait le trouver en Serie A. Le directeur sportif du PSG garderait en effet un œil sur Nikola Milenkovic, jeune défenseur de la Fiorentina, qui aurait également tapé dans l’œil de Manchester United, l’Atlético de Madrid et du Milan AC.

Le Milan AC pousse pour Milenkovic