Mercato - PSG : Thiago Silva toujours dans le flou total pour son avenir ?

En fin de contrat à l’issue de la campagne de Ligue des Champions du PSG, Thiago Silva va quitter le club après de huit ans de bons et loyaux services. Et il ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir…

Arrivé en 2012 au Paris Saint-Germain, Thiago Silva ne continuera probablement pas son aventure au PSG. Après 8 ans de bons et loyaux services dans le club de la capitale, le capitaine du PSG a de grandes chances de quitter le club, libre de tout contrat, à la fin de la saison et de la campagne de Ligue des Champions. O Monstro disposerait de plusieurs pistes pour son avenir, mais n’aurait toujours pas pris sa décision. Pourtant, le temps presse…

La Fiorentina et Everton dans le coup ?

Ainsi, d’après les dernières révélations de Calciomercato.com , Thiago Silva serait très apprécié du côté de la Fiorentina ou d’Everton. Toujours fort d’une belle réputation en Serie A après son passage réussi à l’AC Milan, l’international brésilien serait bel et bien courtisé par la Viola , qui pourrait préparer le départ de Nikola Milenkovic, annoncé dans le viseur de Leonardo, de l’Inter Milan et des Rossoneri . Le Milan AC, de son côté, n’aurait jamais pensé à faire revenir Thiago Silva. Everton pourrait aussi être une possibilité séduisante pour O Monstro , la présence de Carlo Ancelotti sur le banc pesant dans la balance en la faveur des Toffees . Le Brésilien pourrait bien prendre une décision une fois la saison terminée, soit à partir du 23 août. Mais le salaire demandé par le défenseur central parisien, soit environ 7M€ par an, pourrait être problématique dans ce dossier…

Un clash avec Leonardo ?