Mercato - PSG : Pirlo a un plan pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 13 août 2020 à 18h45 par A.C.

Andrea Pirlo, nouveau coach de la Juventus, ne semble pas vouloir laisser filer Cristiano Ronaldo.

Alors que Neymar s’éloigne du FC Barcelone et que Kylian Mbappé ne semble pas proche d’un départ, le Paris Saint-Germain pourrait s’attacher les services d’une troisième superstar mondiale. Et pas des moindres ! La presse italienne évoque en effet depuis plusieurs jours un possible transfert de Cristiano Ronaldo au PSG. Le quintuple Ballon d’Or aurait des gros doutes concernant le projet de la Juventus, qui a été récemment éliminée en huitième de finale de la Ligue des Champions, par l’OL (2-2, sur l’ensemble des matchs). Guillem Balague, journaliste pour la BBC et Sport , a d’ailleurs expliqué que le salaire de 31M€ net par an de Cristiano Ronaldo, commençait à devenir trop lourd pour la Juventus.

Pirlo souhaite convaincre Cristiano Ronaldo