Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça se précise pour Paul Pogba...

Publié le 13 août 2020 à 14h30 par Dan Marciano mis à jour le 13 août 2020 à 14h34

Annoncé du côté du Real Madrid ou encore de la Juventus, Paul Pogba devrait prolonger son contrat avec Manchester United. Les négociations pourraient débuter après la Ligue Europa.

« Après cette saison et tout ce qui s’est passé, et c’était ma meilleure saison, je pense que pour moi ça pourrait être le bon moment d’avoir un nouveau challenge ailleurs. Je pense à ça : avoir un nouveau challenge ailleurs » déclarait Paul Pogba en juin 2019. Le Français n’avait pas caché ses envies d’ailleurs et semblait tout proche d’un départ de Manchester United. Le feuilleton Paul Pogba a animé le dernier mercato estival, mais n’a débouché sur aucun transfert. Annoncé du côté du Real Madrid ou encore de la Juventus, le milieu de terrain est finalement resté dans son club, aucune équipe n’ayant répondu favorablement aux exigences des Red Devils . Sous contrat jusqu’en 2021, Paul Pogba a fait encore l’objet de nombreuses spéculations. Mais l’issue de ce dossier serait déjà connue.

La Juventus et le Real Madrid out

La crise sanitaire a mis les équipes de football dans le rouge et les place dans une situation inconfortable au moment d’aborder le mercato estival. Les finances sont en berne et aucun club semble en mesure de réaliser un gros coup cet été. Des sources proches de la Juventus ont indiqué à Bleacher Report que le club n’a pas les moyens de mener à bien un dossier d’envergure. Ainsi, un retour de Paul Pogba à Turin semble improbable lors de ce mercato estival et ce malgré l’arrivée de son ancien partenaire au poste d’entraîneur Andrea Pirlo. Situation similaire du côté du Real Madrid, en grande difficulté financière. Bras droit du président Florentino Perez et directeur général de la Casa Blanca , José Angel Sanchez a indiqué que le club ne réalisera « aucun transfert cet été ». Du côté de la formation madrilène, l’accent sera mis sur la vente de joueurs et l’arrivée de Paul Pogba ne semble pas rentrer dans les plans du Real Madrid cet été. L’avenir pour le milieu de terrain devrait finalement s’écrire du côté de Manchester United.

Vers une prolongation de Pogba ?